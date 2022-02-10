Отечественную селекцию хотят усилить информационной базой

Минсельхоз предлагает к 2026 г. создать в стране единую информационную базу племенных ресурсов. Она должна охватить и рыбоводство.

Правовую основу федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР) предполагается предусмотреть в законе «О племенном животноводстве». Проект соответствующих поправок размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

По замыслу разработчиков законопроекта, ФГИАС ПР обеспечит учет племенных животных (племенных стад), позволит вести анализ, обработку внесенной в нее информации, разрабатывать селекционные программы и мероприятия. Отмечено, что отсутствие такой базы — сдерживающий фактор в развитии отечественной селекции.

Объектами государственной регистрации системы в животноводстве станут племенные животные, а в птицеводстве, рыбоводстве, пчеловодстве и шелководстве — племенные стада. Предоставлять информацию должны будут владельцы — индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и юридические лица.

В частности, нужно будет передавать данные о каждом племенном стаде, данные бонитировки, оценки племенной ценности, продуктивности, генетической экспертизы, а также информацию о племенных хозяйствах, импортированной племенной продукции (материале) и другие сведения.

ФГИАС ПР предполагается создать к 2026 г., ее планируемая стоимость — 350 млн рублей. Операторами системы, по замыслу авторов законопроекта, станут сотрудники департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза.

Напомним, в 2020 г. министерство утвердило перечень видов, которые могут использоваться в племенном животноводстве. В список вошли и представители ихтиофауны.

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