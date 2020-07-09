09 июля 2020 года

Виды для разведения объединили в список

Минсельхоз утвердил перечень видов, которые могут использоваться в племенном животноводстве. В список вошли и представители ихтиофауны.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 1 июня 2020 г. № 302, утвердивший перечень видов животных, особи которых используются в качестве племенных. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ вступит в силу со следующего года. Напомним, что племенное животноводство регулируется особыми правилами.

В список, в частности, вошли белый и черный амуры, африканский клариевый сом, белуга, бестер, веслонос, карпы, леностер, осетры русский и сибирский, пелядь, стерлядь, белый и пестрый толстолобики, тиляпия, радужная форель.

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