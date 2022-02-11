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Рыбонасос, созданный инженерами ДРТЦ, успешно показал себя на лососевой путине в 2021 г. Фото компании «Дальрыбтехцентр»

«Дальрыбтехцентр» выйдет на серийное производство рыбонасосов

Российский аналог рыбонасоса, созданный инженерами АО «Дальрыбтехцентр», успешно показал себя на заводах «Корякморепродукта» в лососевую путину — 2021. Дальневосточные специалисты планируют разработать для рыбаков целую линейку таких устройств.

Популярность рыбонасосов, используемых для перекачивания рыбы при сдаче-приемке уловов, растет на всех рыбопромысловых бассейнах. Устройства такого типа в сравнении, например, с каплёром обладают более высокой степенью автоматизации скоростью и способностью сохранить сырец в лучшем состоянии.

«Идея создания рыбонасоса собственной конструкции, как говорится, витала в воздухе давно. Воплотить ее удалось в рамках совместной работы с нашими давними партнерами из ООО «Корякморепродукт», — рассказал Fishnews начальник отдела автоматики и сервиса компании «Дальрыбтехцентр» Иван Корниенко.

В мае 2021 г. рыбонасос прошел испытания во Владивостоке и отправился к заказчику на Камчатку. Фото компании «Дальрыбтехцентр»

Во время работы над проектом инженеры ДРТЦ находились в постоянном контакте с автоматчиками, механиками и мастерами рыбопереработки камчатской рыбопромышленной компании и учитывали их замечания и пожелания. В мае 2021 г. насос прошел испытания во Владивостоке и отправился к заказчику.

Изначально предполагалось, что новая разработка «Дальрыбтехцентра» должна подстраховать действующее оборудование предприятия в промысловый сезон, однако фактически уже с первых дней путины агрегат показал отличную производительность и заменил прежний.

«По мере необходимости новому рыбонасосу приходилось выдерживать нагрузку до 320 тонн в сутки, и он справлялся. Основную часть путины наш насос отработал в качестве основного», — отметил представитель «Дальрыбтехцентра».

После окончания «красной» путины насос вернулся в цеха ДРТЦ для проверки состояния и возможной доработки с учетом новых данных. В целом и пользователи, и сами разработчики высоко оценили новое оборудование.

В планах «Дальрыбтехцентра» разработка нескольких модификаций насоса и запуск серийного производства. Среди преимуществ российского аналога — удачный опыт эксплуатации в реальных условиях при повышенных нагрузках, более низкая цена в сравнении с рыбонасосами иностранного производства. Большим плюсом также является оперативность и доступность сервисного обслуживания и технической поддержки от разработчика-производителя.

В настоящее время ДРТЦ уже ведет работу над заказами к предстоящей лососевой путине.

«Дальрыбтехцентр» намерен наладить серийный выпуск нескольких модификаций рыбонасоса. Фото компании

«Серийный выпуск разных модификаций рыбонасосов, а также производство весовых бункеров позволит нам подготовить комплексное решение для организации на предприятии технологической цепочки по приемке и учету сырца. Насколько это важно — чтобы работа приемного отделения, которое задает темп всему производству, была бесперебойной, — знает любой рыбопромышленник», — подчеркнул генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

drtc.ru

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