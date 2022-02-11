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Сейчас ФГБУ «Главрыбвод» имеет в своем распоряжении 14 современных беспилотных летательных аппаратов. Фото пресс-службы учреждения

«Воздушные войска» Главрыбвода помогают ловить браконьеров

В распоряжении ФГБУ «Главрыбвод» сейчас 14 современных беспилотных летательных аппаратов. Благодаря воздушному мониторингу, в прошлом году у браконьеров изъято восемь лодок, 29 сетей, шесть автомобилей, задержано 26 человек.

Главрыбвод располагает 12 беспилотниками самолетного типа (Supercam S350) и двумя — вертолетного (Х6М2), сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. Кроме борьбы с незаконным выловом, БПЛА применяются для мониторинга водоемов, поисково-спасательных операций.

Дроны используются на наиболее важных направлениях восстановления водных биоресурсов — на Сахалине, Камчатке, Байкале, в Приморье и Астрахани.

«Самолеты»

Беспилотники самолетного типа оптимизированы для работы в экстремальных погодных условиях при температуре от –50°С до +45°С. Они могут патрулировать до четырех часов, взлетать на максимальную высоту до 10 км и летать на расстояние до 100 км в зависимости от ландшафта. Кроме того, на этих дронах установлены тепловизоры.

«В приборе используется отечественное программное обеспечение, которое позволяет управлять этим аппаратом с земли, современные видеокамеры HD-формата, а также фотоаппараты с полноэкранной матрицей, которые создают фотопланы. Все что нужно для управления — это автомобиль, ноутбук и оператор», — рассказали в Главрыбводе.

Беспилотный летательный аппарат обеспечивает мгновенную передачу координат, то есть потоковое видео, которое операторы получают по защищенному каналу связи. Они сразу же видят координаты объекта, его характеристики, могут оперативно передать в наземные службы информацию о прецеденте и сопровождать объект на протяжении четырех часов.

В таком аппарате есть системы, которые помогают оператору, просто кликая мышкой на экране, выбирать объект и вести его в автоматическом режиме.

«Вертолеты»

Беспилотный аппарат вертолетного типа оснащен шестью высокопроизводительными электрическими двигателями и способен находиться в воздухе до 55 минут. Он может проводить оперативный мониторинг в режиме реального времени на расстоянии до 10 км в любое время суток и при ограниченно сложных метеоусловиях.

Благодаря встроенному автопилоту и автоматическому планированию полетного задания здесь полностью исключается человеческий фактор при эксплуатации, отметили в Главрыбводе.

Контроль мелиорации

Беспилотники используют и в мониторинге мелиоративных работ. Отслеживается состояние объектов до и после и дается оценка выполнения.

«Такое оборудование позволяет составлять ортофотопланы, которые с очень высокой точностью помогают определять объемы выполненных работ, например, сколько вымыто грунта (даже на небольшой глубине), сравнивать их с проектной и отчетной документацией и полностью обеспечивать контроль. Кроме того, полностью контролируется ситуация с завалами на реках и внезапно образующимися отмелями, которые мешают прохождению рыбы», — обратили внимание в пресс-службе.

На страже путины

В период путин сотрудники отдела по воздушному мониторингу ВБР Сахалинского, Северо-Восточного, Приморского и Байкальского филиалов Главрыбвода пресекают браконьерство на своих рыбоводных участках и в водоохранной зоне.

«В 2021 году было проведено 186 вылетов, общий налет составил около 230 часов. Благодаря мониторингу беспилотников, у браконьеров было изъято 8 лодок, 29 сетей, шесть автомобилей; задержано 26 человек, а также возбуждено пять административных и четыре уголовных дела», — привели цифры в учреждении.

Отмечено, что потребность филиалов Главрыбвода в таких аппаратах рассчитывается в зависимости от объема рыбы в водоемах региона, протяженности рек, условий полета, времени года и многих других факторов, к примеру длины береговой линии и особенностей рельефа.

Фотографии пресс-службы Главрыбвода.

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НазадМетки: браконьерствокамчаткасахалин
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