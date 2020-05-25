25 мая 2020 года

Нерестовые реки прикроют и с воздуха, и с земли

Главрыбвод намерен шире использовать опробованную в прошлом году на Сахалине тактику с охраной рек, на которых расположены рыбоводные заводы. Во время путины такой подход планируется применять и в других регионах Дальнего Востока.

«В прошлом году мы очень аккуратно и точечно опробовали свои силы в совместных действиях с теруправлениями и с субъектами по охране наших речек. Получили очень неплохие результаты. Например, по реке Найба у нас были подходы рыбы к нашим рыбоводным заводам, которых даже старожилы не помнят», – рассказал в интервью Fishnews начальник Главрыбвода Дан Беленький. По его словам, охранные мероприятия позволили обеспечить такие подходы производителей к лососевым заводам, которых не видели уже десять-двенадцать лет.

Прошлогодний эксперимент позволил специалистам Главрыбвода понять, какие методы борьбы с браконьерами, включая активное использование беспилотников и плотное взаимодействие с органами рыбоохраны, полицией и пограничниками, дают результаты.

«В этом году мы хотим расширить наш опыт и на Сахалине, и в Приморье, и на Камчатке. Готовимся к этому очень серьезно и тщательно», – отметил руководитель Главрыбвода.

Он добавил, что проблем с организацией и техническим оснащением в регионах не предвидится. «Мы создали оптимальную систему и теперь знаем, как действовать, понимаем своих контрагентов и к кому с каким вопросом обращаться. Мы еще в прошлом году закупили большую часть техники под сегодняшние работы – это и беспилотники, и квадроциклы, и лодки – все современное, новое», – подчеркнул Дан Беленький.

По его словам, без охраны путей для лосося заводы просто не смогли бы выполнить госзадание по закладке икры на инкубацию в полном объеме. Кроме того, увеличение количества производителей позволит закладывать икру не только для мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов, но и для выпусков на рыбоводные участки.

«Производственные мощности заводов несколько выше госзадания, поэтому мы могли бы закладывать больше икры для выпусков на свои участки. Но без эффективных охранных мероприятий больше икры взять неоткуда, поэтому именно в этом направлении мы и начали действовать», – уточнил Дан Беленький.

Fishnews