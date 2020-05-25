Новости
В Главрыбводе отметили эффективность мер по охране рек на Сахалине. Фото с сайта учреждения

Нерестовые реки прикроют и с воздуха, и с земли

Главрыбвод намерен шире использовать опробованную в прошлом году на Сахалине тактику с охраной рек, на которых расположены рыбоводные заводы. Во время путины такой подход планируется применять и в других регионах Дальнего Востока.

«В прошлом году мы очень аккуратно и точечно опробовали свои силы в совместных действиях с теруправлениями и с субъектами по охране наших речек. Получили очень неплохие результаты. Например, по реке Найба у нас были подходы рыбы к нашим рыбоводным заводам, которых даже старожилы не помнят», – рассказал в интервью Fishnews начальник Главрыбвода Дан Беленький. По его словам, охранные мероприятия позволили обеспечить такие подходы производителей к лососевым заводам, которых не видели уже десять-двенадцать лет.

Прошлогодний эксперимент позволил специалистам Главрыбвода понять, какие методы борьбы с браконьерами, включая активное использование беспилотников и плотное взаимодействие с органами рыбоохраны, полицией и пограничниками, дают результаты.

«В этом году мы хотим расширить наш опыт и на Сахалине, и в Приморье, и на Камчатке. Готовимся к этому очень серьезно и тщательно», – отметил руководитель Главрыбвода.

Он добавил, что проблем с организацией и техническим оснащением в регионах не предвидится. «Мы создали оптимальную систему и теперь знаем, как действовать, понимаем своих контрагентов и к кому с каким вопросом обращаться. Мы еще в прошлом году закупили большую часть техники под сегодняшние работы – это и беспилотники, и квадроциклы, и лодки – все современное, новое», – подчеркнул Дан Беленький.

По его словам, без охраны путей для лосося заводы просто не смогли бы выполнить госзадание по закладке икры на инкубацию в полном объеме. Кроме того, увеличение количества производителей позволит закладывать икру не только для мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов, но и для выпусков на рыбоводные участки.

«Производственные мощности заводов несколько выше госзадания, поэтому мы могли бы закладывать больше икры для выпусков на свои участки. Но без эффективных охранных мероприятий больше икры взять неоткуда, поэтому именно в этом направлении мы и начали действовать», – уточнил Дан Беленький.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокикракамчаткалососьсахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир САМАРСКИЙ

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой»

Владимир САМАРСКИЙ

Лосось с заводской пропиской

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.