«Русский краб» расширил линейку продукции

Группа компаний «Русский краб» начала выпуск варено-мороженых абдоменов равношипого краба. Таким образом обеспечивается более эффективное использование сырья.

Суда-процессоры ГК «Русский краб» расширили линейку выпускаемой продукции. Теперь на судовых фабриках производят также варено-мороженые абдомены равношипого краба, сообщили Fishnews в пресс-службе группы.

«Освоение технологии производства абдоменов — это шаг компании на пути к глубокой переработке сырья. ГК «Русский краб» стремится к более рациональному и эффективному использованию ценного биоресурса. При одновременном выпуске варено-мороженых конечностей и абдоменов выход готовой продукции увеличился на 2,5%», — отметил генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

Продукт отвечает потребностям рынка и имеет своих покупателей. Гастрономические качества абдомена ценятся у потребителей из США, Европы, Японии. Эта часть краба используется для приготовления супов биск, стейков, крабовых палочек. Заказчиком первой партии стала американская Great Northern Products.

Промысел равношипого краба «Русский краб» ведет в Охотском море. В 2022 г. квота группы компаний на добычу этого объекта составляет 541 тонну.

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