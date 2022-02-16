Минтай ловится с прибавкой

К середине февраля дальневосточные рыбаки добыли суммарно 341 тыс. тонн — на 83,4 тыс. тонн выше уровня 2021 г. Выросли по сравнению с прошлым годом и показатели в Охотском море.

Ход промысла минтая обсудили на заседании профильной рабочей группы, проходившей по видеоконференцсвязи с территориальными управлениями.

В целом по Дальневосточному бассейну вылов на 15 февраля составил 341 тыс. тонн. В Охотском море добыто 298,6 тыс. тонн минтая (135,6% от уровня 2021 г.), в том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах — 250 тыс. тонн. В Северо-Охотоморской подзоне рыбаки взяли 48 тыс. тонн.

Вылов тихоокеанской сельди с начала года составил 57,3 тыс. тонн, в том числе в Северо-Охотоморской подзоне — 53,1 тыс. тонн. Приводит Росрыболовство и статистику по треске — 20,5 тыс. тонн.

К моменту подготовку отчета на промысле минтая находилось 85 рыбодобывающих судов, сельди — 4 судна, трески — 18 судов. Безопасность работы флота обеспечивает спасатель «Справедливый». Мониторинг промысла в Охотском море осуществляют 14 наблюдателей ТИНРО и три сотрудника КамчатНИРО.

Холодильники в портах Приморья загружены на 61%, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока в центральные регионы, по данным ведомства, не изменилась и составляет 17–19 руб./кг. За прошедшую неделю железнодорожным транспортом отправлено 14,6 тыс. тонн рыбопродукции.

По прогнозам ТИНРО, в течение предстоящей недели гидрометеорологические условия в Охотском море будут формироваться под влиянием тыловой части мощного тихоокеанского циклона. Штормовая погода большую часть недели ожидается в районах Западно-Камчатской подзоны. При этом штормовые поля будут расширяться к западу, юго-западу, охватывая полностью восточные и центральные районы акватории. Специалисты прогнозируют, что с 18 февраля и до конца недели площади штормовых полей начнут сокращаться. С 20 февраля установится малоградиентное поле атмосферного давления, ледовая обстановка вдоль кромки сплоченного льда стабилизируется на всей акватории Охотского моря.

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