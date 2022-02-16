«Краснокнижный» промысел на Лене вели в промышленных масштабах

В Республике Саха (Якутия) завершилось расследование по делу о масштабном браконьерстве. У троих фигурантов изъяты осетры и другая рыба ценных пород, а также черная икра. Обвиняемым вменяют нанесение ущерба более чем на 104,7 млн рублей.

Согласно материалам дела, промысел осуществлялся в течение лета на реке Лена в Булунскм районе, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства. В ходе совместной операции сотрудники силовых ведомств и рыбоохраны задержали подозреваемых и нелегальную продукцию. Ее изъяли на месте добычи, при транспортировке с холодильной установки теплохода в Жиганском районе и автотранспортного средства в Якутске.

В руки правоохранителей попали разделанные туши 493 сибирских осетров и черная икра, расфасованная в пластиковую тару, общим весом 217 кг. Кроме того, «добычей» силовиков стали 103 особи нельмы, 28 тайменей, а также маломерное судно с подвесным мотором и запрещенные орудия лова, в том числе крючковые переметы.

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