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Группа компаний «Агама» провела ребрендинг своего премиального бренда AGAMA

«Агама» делает ставку на «умную» рыбопродукцию

Группа компаний «Агама» провела ребрендинг своего премиального бренда AGAMA. Новая упаковка и простые в приготовлении полезные продукты предназначены для современного потребителя — делового жителя мегаполиса.

В декабре на полках магазинов появились первые 10 продуктов AGAMA в новом дизайне, а за первый квартал наступившего года планируется поменять всю фирменную упаковку. Это первый бренд в категории, который переходит на упаковку из 100% перерабатываемого пластика, сообщили Fishnews в пресс-службе холдинга.

Smart food expert— новый слоган бренда — отражает современные запросы потребителя и вектор трансформации AGAMA. В группе компаний переосмыслили роль бренда и, соответственно, ассортимент. Директор по маркетингу ГК «Агама» Ольга Деева обратила внимание, что смарт — это не только полезные и удобные продукты, которые уже есть в портфеле бренда, например, филе рыбы и очищенная креветка, но в большей степени готовые решения — ready-to-cook, ready-to-eat.

«Мы активно работаем над созданием полезных продуктов, которые почти не нужно готовить, для того чтобы развивать атрибут smart. Недавно у нас появилась линейка су-вид (sous-vide) — полноценное многокомпонентное блюдо, простое в приготовлении. Новинку активно заводят сети. В 2022 году мы также планируем запуск линейки функциональных продуктов в новых для «Агамы» категориях», — рассказала Ольга Деева.

Директор по маркетингу ГК «Агама» Ольга ДЕЕВА

Перед изменением бренда было проведено изучение аудитории и ее актуальных запросов. Портрет потребителя AGAMA оказался таким: соотношение женщин и мужчин — 65/35%, преимущественно жители мегаполисов 35-55 лет, которые активно занимаются самореализацией. В частности, карьера — приоритет № 1, при этом 75% имеют семью. Также потребитель сфокусирован на вопросах здоровья.

«Мы поняли, что наш потребитель ищет смарт-решения во всем, в том числе в вопросах питания, чтобы получить максимальный результат при минимальных затратах. Решения, которые помогают жить полноценно, не сбавляя темпа, не теряя в качестве жизни. В частности, 72% опрошенных заявили, что «хотели бы, чтобы полезные свойства еды помогали в решении ежедневных вопросов», — отметила Ольга Деева.

Она напомнила, что последние существенные изменения бренда AGAMA проводились в 2012 г. «За эти годы бренду удалось стать синонимом качества в категории. Настало время перенаправить нашу экспертизу в новое русло и рассказать, почему наши качественные продукты полезны, как именно они могут помогать потребителю ежедневно быть активнее, а значит, успешнее, — подчеркнула директор «Агамы» по маркетингу. — Для коммуникации мы привлекаем внешнего эксперта — нутрициолога, а также планируем активно работать с лидерами мнений».

Вслед за новой упаковкой в январе AGAMA перезапустила свои группы в социальных сетях. В поддержку нового позиционирования снят новый рекламный ролик бренда, героями которого стали его потребители.

Фото предоставлены группой компаний «Агама».

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