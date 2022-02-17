Китай стал лидером по числу ограничений в торговле с ЕАЭС

В Евразийской экономической комиссии презентовали обзор ограничительных мер третьих стран за 2021 г. Самое большое количество ограничений зафиксировано со стороны Китая.

«Всего с января 2021 года по январь 2022 года отмечено 88 мер, применяемых основными торговыми партнерами стран Евразийского экономического союза, которые могут оказывать ограничительное влияние на наш экспорт», — рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на заседании Коллегии ЕЭК.

Со стороны КНР зафиксировано 26 ограничений, Евросоюза — 9, США — 5, Индии — 5, Бразилии — 5, Японии — 4. При этом среди видов применяемых мер можно выделить технические барьеры в торговле — 38%, санитарные и фитосанитарные меры — 33%, количественные ограничения – 15%, тарифные меры — 7%, административные меры — 6% и таможенные процедуры — 1%, рассказали Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Ограничения установлены прежде всего в отношении пищевой продукции (39 мер), химической промышленности и каучука (17 мер), а также широкого перечня товаров (15 мер).

В случае с КНР отмечены меры, которые связаны с борьбой с коронавирусной инфекцией. Вопрос затрагивает ограничения по транспортировке определенных видов грузов, обработке и доступу продукции из стран ЕАЭС, сообщили в пресс-службе.

«Охват мониторинга будет расширяться по мере изучения целесообразности заключения новых торговых соглашений, а также благодаря углублению сотрудничества с некоторыми партнерами», — отметил Андрей Слепнев.

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