Суд в Хабаровском крае рассмотрит дело об осетровой банде

В Хабаровском крае перед судом предстанут трое местных жителей, которые обвиняются в незаконном обороте «краснокнижных» биоресурсов. По версии следствия, они организовали бизнес на добыче осетровых и нанесли государству свыше 44 млн рублей ущерба.

В следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех местных жителей по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу).

По версии следствия, в 2019 г. ранее знакомые житель Ульчского района и житель Хабаровска решили заняться незаконной добычей осетровых и сбытом продукции из них. Объектом интереса стали амурский осетр и калуга. В селе Софийск Ульчского района мужчины нашли сообщницу, которая взяла на себя переработку и хранение икры, рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления.

С мая по июнь 2019 г. мужчины ловили на Амуре осетровых. На берегу злоумышленники разделывали рыбу и забирали икру. Часть туш при этом выбрасывалась, часть — вместе с икрой доставлялась в Софийск.

68 контейнеров с икрой мужчины успели сбыть в Хабаровске. Действиями соучастников государству причинен ущерб на сумму свыше 44 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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