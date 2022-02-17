Марикультура Заполярья гонится за рекордами

По итогам 2021 г. предприятия аквакультуры Мурманской области нарастили объемы производства на треть, перешагнув за 70 тыс. тонн. За десять лет количество рыбоводных участков в регионе увеличилось в два раза.

В Мурманской области товарной аквакультурой занимаются 26 организаций. Рыбоводные хозяйства размещены в губах и заливах Баренцева моря, Кандалакшском заливе Белого моря, в акваториях Нижнетуломского и Имандровского водохранилищ, а также на озерах. Основные объекты выращивания — атлантический лосось, морская форель, радужная форель, ленский осетр и мидии.

За последние десять лет количество организаций, занятых товарным выращиванием рыбы в регионе, увеличилось в три раза, а количество РВУ возросло вдвое, рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства.

По итогам 2021 г. объемы производства продукции аквакультуры в Мурманской области составили 71,6 тыс. тонн, что на 19 тыс. тонн больше, чем годом ранее. По информации областного министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, основная доля выращенной рыбы приходится на марикультуру лососевых — 69,5 тыс. тонн. Это рекордный показатель за всю историю развития аквакультуры в Заполярье.

Отмечено, что Мурманская область является одним из лидеров по объемам выращивания объектов товарной аквакультуры и обеспечивает около 20% продукции рыбоводства в целом по стране.

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