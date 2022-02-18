Сергей Рябченко: Промышленный лов на Амуре де-факто хотят свернуть

Закрытие Амурского лимана для промышленного лова лососей пагубно отразится на добывающих компаниях и поселках Нижнего Амура, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.

В Хабаровском крае обсудили проект региональной стратегии промысла тихоокеанских лососей на 2022 г. Во встрече участвовали представители краевого правительства, законодательного собрания, ведомственной науки, ассоциаций рыбной промышленности и коренных малочисленных народов.

Как рассказал Fishnews президент АПРОХК Сергей Рябченко, представитель Хабаровского филиала ВНИРО неожиданно выступил с предложением закрыть промышленный лов лососей в Амурском лимане.

«Эта мера регулирования промысла отсутствовала в проекте документа и возмутила рыбопромышленников. Можно принять остальные меры, включая закрытие промышленного лова от устья Амгуни и выше по Амуру. Но если закрыть еще и лиман, то на оставшемся «пятачке» предприятия просто не смогут выбрать объемы. Да, возможно, и не захотят, поскольку промысел плавными сетями запрещен, а устанавливать стационарные невода и заездки ради нескольких десятков тонн — слишком обременительно. Так что де-факто это приведет к сворачиванию промышленного лова лососей на Амуре», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что против предложения закрытия высказался и представитель объединения КМНС. «В поселениях Нижнего Амура живут в том числе и представители коренных народов. Они также трудятся на рыбодобывающих предприятиях. Другой промышленности там нет. Рыбодобывающие предприятия дают населению занятость, платят налоги, оказывают социальную поддержку. Поэтому если сейчас ударить по предприятиям, это повлечет крайне негативные социально-экономические последствия для поселков Нижнего Амура», — отметил Сергей Рябченко.

По его мнению, предложенная мера сомнительна и с точки зрения восстановления популяции лососей. «Ширина Амурского лимана — десятки километров. В самом узком месте — 15,2 км. Это обширная акватория, где лососи свободно проходят на нерест, предприятия не могут перегородить им путь. Поэтому закрытие лимана не приведет к ощутимому природоохранному эффекту», — сказал Сергей Рябченко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews