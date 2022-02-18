Эквадорской креветке порекомендовали более жесткий контроль

Эквадор в прошлом году более чем в полтора раза увеличил поставки в Россию ракообразных. Однако в ряде случае при импорте креветок обнаруживались нарушения по содержанию антибиотиков.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и посол Республики Эквадор в России Хуан Ольгин провели в формате видеоконференции переговоры, посвященные наращиванию взаимных поставок товаров. Сергей Данкверт является председателем российской части двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В 2021 г. товарооборот всех видов продукции между Россией и Эквадором составил 1,9 млрд долларов. Этот показатель на 28,8% выше, чем в 2020 г. При этом экспорт из Российской Федерации за год вырос в 2,1 раза — до 460 млн долларов. Отмечено, что увеличению темпов поставок даже не препятствует сложная эпидемиологическая обстановка в мире по COVID-19.

Эквадору также удается увеличивать экспорт продукции в Россию, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Так, отправки ракообразных увеличились с 15,8 тыс. тонн в 2020 г. до 25,1 тыс. тонн в 2021 г.

При этом руководитель Россельхознадзора сообщил, что в ряде случаев при импорте эквадорских креветок служба обнаруживает нарушения, касающиеся содержания антибиотиков в них. В связи с этим эквадорской стороне рекомендовано усилить контроль за такой продукцией, поставляемой в Россию.

Хуан Ольгин пообещал передать информацию об этом компетентному ведомству Эквадора. Посол отметил, что эквадорская сторона намерена увеличить перечень предприятий, имеющих право на экспорт ракообразных в Россию. Сергей Данкверт сообщил, что служба рассмотрит возможность аудита таких компаний в формате видеоинспекций.

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