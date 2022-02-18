Чукотка обеспокоена перспективами лососевой рыбалки

Власти Чукотского автономного округа предлагают определить в регионе места добычи тихоокеанских лососей, чтобы у жителей ЧАО была возможность ловить рыбу. Это должно помочь в решении проблемы с участками для любительской рыбалки.

На Чукотке еще не сформирован региональный перечень рыболовных участков. Прокуратура округа заявила, что комиссия по определению границ РЛУ незаконно отклонила 16 предложений о формировании новых участков. Анадырский горсуд согласился с позицией прокурора, а также признал незаконным бездействие департамента сельского хозяйства и продовольствия при подготовке перечня, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Перечень отменили

Fishnews направил запрос в правительство округа с просьбой прокомментировать ситуацию. Как рассказали в пресс-службе правительства ЧАО, на заседании комиссии в декабре 2020 г. рассматривались предложения по формированию 30 новых рыболовных участков. Также обсуждался перечень РЛУ, доработанный с учетом замечаний Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства (СВТУ).

В пресс-службе отметили, что комиссия отклонила 28 предложений по отдельным участкам. В частности, из-за наложения на границы действующих РЛУ, противоречия правилам рыболовства, позиции представителя научной организации (ввиду ухудшения условий нагула тихоокеанских лососей в Анадырском лимане), расположения участков на пути миграции «краснокнижных» морских млекопитающих.

При этом департамент сельского хозяйства и продовольствия ЧАО непрерывно ведет работу по формированию перечня, подчеркнули в пресс-службе. «Но процесс этот сложный и весьма длительный. Перечень рыболовных участков в Чукотском АО действовал до 24 июня 2021 года и включал в себя 92 участка, обремененных договорами пользования. По требованию прокуратуры ЧАО (которая ранее согласовала его утверждение) департамент был вынужден признать его утратившим силу, поскольку формально при утверждении перечня не была соблюдена процедура согласования с Росрыболовством», — говорится в ответе на редакционный запрос.

В декабре 2021 г. департамент направил на согласование в Росрыболовство перечень, включающий в себя 24 новых рыболовных участка. «Этот перечень успешно прошел согласование в СВТУ, однако Росрыболовством согласован не был из-за отсутствия на заседании комиссии представителя Минобороны (он входит в состав комиссии), а также определения границ участков, формируемых на реках, в расстояниях от устьев рек (что соответствует пункту 8 Правил определения границ рыболовных участков)», — заявили в пресс-службе.

Переписка по старинке

В пресс-службе обратили внимание на сложности из-за удаленности округа и частых отмен авиарейсов по погодным условиям. «Ведь для согласования рыболовных участков, ввиду отсутствия на территории округа представителей Минобороны, обладающих необходимой компетенцией, нам приходится направлять запросы за пределы округа (во Владивосток и на Камчатку), а так как Минобороны не работает со средствами электронной связи, вся корреспонденция идет почтой и на переписку уходят месяцы», — отметили региональные власти.

Еще одну проблему связывают с тем, что необходимый пакет документов нужно направлять на согласование в теруправление на бумажном носителе. «Департамент старается обеспечить скорейшую доставку пакета документов на Камчатку, но от СВТУ приходится ждать протокол и заключение обычной почтой, а это снова месяц. Далее по такой же схеме необходимо направить документы в Москву в Росрыболовство. Недавно был опубликован проект внесения изменений в правила определения границ рыболовных участков. Позитивным моментом предлагаемых изменений станет возможность направления пакета документов средствами электронной связи с использованием ЭЦП. Это новшество значительно ускорит процедуру согласования перечней. Вместе с тем в проекте документа содержатся требования по проведению общественных слушаний по каждому предложению о формирования нового рыболовного участка, и это новшество снова усложняет процедуру и удлиняет ее сроки», — рассказали в пресс-службе.

Как быть с путиной-2022

В ответе говорится также о проблеме с участками для любительского рыболовства, возникшей из-за отказа пользователя (Главрыбвода) от 17 из 20 РЛУ.

«Ввиду того, что эти участки, как и остальные, не были включены в перечень рыболовных участков, после расторжения договоров они просто перестали существовать. Таким образом, восемь населенных пунктов округа остались без возможности ловить рыбу для личных нужд», — подчеркнули в пресс-службе.

Основу промысла на Чукотке составляет тихоокеанский лосось, а добывать его вне границ рыболовного участка запрещено правилами рыболовства. «Однако из этого правила есть исключения, которые установлены для субъектов ДФО, таких, например, как Приморский и Хабаровский края, а также Сахалинская и Магаданская области. Это так называемые места добычи (вылова) тихоокеанских лососей. Объективно оценивая, что в настоящих реалиях к путине 2022 года снова сформировать рыболовные участки для любительского рыболовства не получится, департамент в сентябре 2021 года направил в СВТУ предложения по установлению мест добычи в любительских целях вне границ участков. В ответ получено отрицательное заключение. После длительной переписки в январе 2022 года Росрыболовство все же дало поручение ВНИРО подготовить заключение на предложения округа по установлению мест добычи», — сказано в письме пресс-службы.

По мнению департамента, определение таких мест добычи является единственным выходом из сложившейся ситуации. «Рыболовные участки в районах, где предложено сформировать места добычи, являются крайне нерентабельными ввиду малочисленности населения и высокой его дисперсности. Отсутствие наземного сообщения между населенными пунктами и большие расстояния делают практически все населенные пункты округа труднодоступными. Поэтому воспользоваться рыболовными участками или местами добычи (в случае их установления) могут только жители этих населенных пунктов, число которых часто не превышает 2 тыс. человек. То есть даже в случае формирования рыболовного участка для любительского рыболовства в труднодоступном малонаселенном поселке или селе высока вероятность того, что на конкурс на право пользования участком просто никто не выйдет», — обратили внимание в пресс-службе.

В ответе на запрос редакции отмечено беспокойство как жителей Чукотки, так и правительства округа. «Мы надеемся на оперативное решение ситуации со стороны Росрыболовства, вместе с этим параллельно ведется и работа по формированию новых рыболовных участков для любительского рыболовства», — подчеркнули в пресс-службе.

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