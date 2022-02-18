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Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон рассчитывает на участие мариферм

Полученные на Дальневосточном карбоновом полигоне данные позволят для каждой отдельной площадки рассчитать объемы выбросов углекислого газа, отмечает директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников. В экспериментах планируют задействовать аквакультурные хозяйства.

Масштабный проект по созданию Дальневосточного морского карбонового полигона реализуется в рамках мировой «зеленой повестки». Основной научной площадкой для эксперимента стал Институт Мирового океана ДВФУ (ИМО ДВФУ).

«Дальневосточный карбоновый полигон — это сеть управляемых площадок в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), где будет происходить измерение выбросов и поглощения парниковых газов. В первую очередь — углекислого газа, с использованием современных технологий по соответствующим международным стандартам. Такими площадками могут стать как наземные участки, например лесные и сельскохозяйственные угодья, так и контролируемые прибрежные морские акватории», — рассказал в интервью Fishnews директор института Кирилл Винников.

Он отметил, что получаемые на полигоне данные позволят для каждой отдельной площадки рассчитать объемы выбросов углекислого газа (того самого «углеродного следа») и объемы его поглощения. Затем, после проведения дополнительных метеорологических и иных климатических измерений, ученые ДВФУ и институтов ДВО РАН сформируют масштабную динамическую модель скопления и перемещения парниковых газов для всего региона. Сегодня такие сложные вычислительные модели принято называть «цифровыми двойниками».

Уже запущены две карбоновые площадки вблизи Владивостока, сообщил Кирилл Винников. Эти площадки, по его словам, позволяют рассчитать масштаб углеродного загрязнения, которое производят жители, предприятия и городская инфраструктура.

«Одновременно мы работаем над созданием модели, которая даст понимание того, какой объем углекислого газа способна компенсировать городская экосистема Владивостока. Если точнее, то получаемые на карбоновых площадках данные также помогут нам выявить наиболее эффективные технологии декарбонизации, которые сегодня применяются для возмещения экологического ущерба от выбросов парниковых газов в атмосферу, — заявил глава ИМО ДВФУ. — Разработка, испытание и внедрение таких уникальных технологий являются одной из ключевых задач Дальневосточного карбонового полигона, которая уже в ближайшем будущем должна преобразовать весь Дальний Восток в территорию опережающей декарбонизации».

Собеседник Fishnews обратил внимание, что концентрация углекислого газа в океане в десятки раз превышает его концентрацию в атмосфере. «Мы предполагаем, что Мировой океан может служить идеальным резервуаром для сохранения избытков атмосферного углерода. Сегодня мы уже с уверенностью можем сказать, что количество атмосферного углерода, поглощаемого океаном, равнозначно тому, что поглощается сушей. Вопрос лишь в том, кто первым создаст и начнет использовать такие технологии, которые помогут человечеству значительно ускорить этот процесс и производить точную оценку объемов поглощения парниковых газов в океане», — подчеркнул Кирилл Винников.

Он отметил, что главным естественным инструментом декарбонизации в океане являются одноклеточные водоросли, которые в виде огромной биомассы дрейфуют по морской поверхности и поглощают углекислый газ при воздействии солнечного света путем фотосинтеза. Ученые называют такое дрейфующее сообщество организмов фитопланктоном.

«Поэтому, по сути, у нас с вами под боком находится необъятный и малоисследованный источник очищения атмосферы от парниковых газов, который называется Мировой океан», — констатировал глава института.

В эксперименте предполагается задействовать марифермы: они изначально относятся к управляемым акваториям, это одно из основных требований для карбонового полигона и карбоновых ферм.

«Само собой разумеется, что у владельцев или арендаторов этих предприятий должен появиться интерес, во-первых, к получению дополнительной прибыли и, во-вторых, к внедрению технологий декарбонизации в технологический процесс своего аквакультурного хозяйства», — заметил Кирилл Винников.

Сейчас ДВФУ готовит паспорт и программу развития Дальневосточного карбонового полигона для ее последующего рассмотрения и утверждения на экспертном совете при Минобрнауки России.

«Одновременно мы продолжаем развивать технологический комплекс Дальневосточного карбонового полигона и проводить экспериментальные исследования по разработке российских технологий декарбонизации. В частности, одним из самых последних мероприятий буквально в конце января 2022 года стали установка и запуск демонстрационной карбоновой площадки на территории кампуса ДВФУ в рамках его подготовки к ВЭФ-2022», — рассказал собеседник Fishnews.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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