Новости
Гренландский кит в районе исследований. Фото Ольги Шпак

Экологи составят план защиты «коренных» китов Охотоморья

WWF России анализирует данные о гренландских китах, полученные экспедицией в Шантарском районе Охотского моря. Результаты лягут в основу дорожной карты по сохранению популяции и разработки мер для устойчивого использования этих акваторий.

Экспедиция проходила под руководством специалиста по морским млекопитающим, научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Ольги Шпак. Работы велись летом и осенью 2021 г. в бухте Врангеля, в заливах Николая и Ульбанском.

Руководитель экспедиции — научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Ольга ШПАК. Фото Г. Кубатьяна

«Летом именно здесь, в Шантарском районе Охотского моря, концентрируется самая уязвимая популяция «краснокнижных» гренландских китов. Когда-то их насчитывалось несколько тысяч, но хищнический китобойный промысел в Охотском море свел численность китов практически на нет. По последним данным, сейчас здесь обитает 300-400 особей. Это единственная популяция, которая, предположительно, не покидает российских вод. Охотское море — их единственный дом», — сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России.

Одной из задач экспедиции было понять, как используют акватории люди и сами киты. Благодаря исследованиям можно будет разработать обоснованный план по сохранению китов в этом районе и принять меры, которые бы обеспечили устойчивое сосуществование китов с туристами, золотодобытчиками, рыбаками и прочей хозяйственной деятельностью, отметили экологи.

Мелководные бухты и заливы очень удобны для изучения китов. Здесь популяция максимально концентрируется, кроме того, в прозрачной воде животные хорошо видны с дронов. Из-за того, что в этих местах проходит линька, ученые могут собрать большое количество образцов «сброшенной» кожи китов, которая используется для генетического анализа.

Образец сброшенной кожи кита, выловленный сачком. Фото пресс-службы WWF России

«В этом году мы собрали наибольшее количество образцов генетического материала — 65 проб, причем две трети из них — именно в виде лоскутов кожи, подобранных за китами с поверхности воды. Возможно, уже «набили глаз и руку». Треть образцов мы получили традиционным методом — биопсированием при помощи арбалета со специальными стрелами», — рассказала Ольга Шпак.

Генетический анализ позволит установить «личность» кита, посещавшего этот район. Сравнив результаты этой экспедиции с данными прошлых лет, ученые поймут, как часто киты возвращаются в одну и ту же бухту, и смогут рассчитать размер популяции. Для этого используется метод «повторных отловов». Пробы, собранные во всех районах в предыдущие годы, сравнивают с пробами, собранными в текущем году также по всей акватории исследований. Важно, сколько раз в ряду многолетних наблюдений встретили одну и ту же особь.

Съемка с дронов тоже дает возможность идентифицировать кита. Фотоснимки собираются в единую базу данных, на каждую особь заводится своя карточка. Это одновременно своего рода паспорт, медкарта и краткая биография. По отличительным чертам каждое животное можно узнать и посмотреть его «историю посещения» Шантарского района.

Шрам от запутывания у гренландского кита. Операторы дрона М. Морозова и А. Страпко

По снимкам также изучают состояние кожных покровов — шрамы рассказывают о том, что происходило с животным: нападала ли на него косатка (это происходит почти со всеми китами в популяции), попадал ли он в сети и так далее. Данные в бухте Врангеля собирают третий год подряд, так что сейчас можно получить более полную картину состояния популяции.

Шрам от нападения косатки на гренландского кита. Операторы дрона М. Морозова и А. Страпко

Кроме того, с помощью дронов биологи проводили фотограмметрию — снимали каждого кита с заданной высоты. Это позволит определить его размеры, упитанность и получить другую важную информацию о животном.

Всего в ходе полевых наблюдений за китами и местами их обитания удалось собрать более 3 тыс. фотографий с воды и с земли, а также более 600 снимков с дрона и более 20 часов видео. Кроме того, в распоряжении ученых оказалось 65 образцов для генетического анализа.

Анализ данных материалов многое расскажет о жизни самой маленькой популяции гренландских китов и о деятельности людей в местах обитания морских млекопитающих. Эти биологические исследования необходимы, чтобы понимать, как киты используют бухту, оценить их состояние, выявить проблемы и угрозы для популяции. Результаты будут обнародованы этой весной и лягут в основу дорожной карты для сохранения популяции и разработки мер для устойчивого использования Шантарского района.

Экспедиция также проводила оценку угроз от человеческой деятельности. 20 лет назад эти труднодоступные районы были слабо освоены, но с каждым годом здесь появляется все больше людей, судов, предприятий. Много лет здесь работают рыбозаводы, золотодобывающие артели и базы добывающих компаний, поставки для которых осуществляются по воде с риском разлива топлива и груза (также химикатов, взрывчатки), обратили внимание экологи.

Кит на фоне базы старателей. Фото Ольги Шпак

Кроме того, в районе стали появляться туристы, которых привлекают гренландские киты. «Несмотря на то, что большинство туристов в Шантарский район привела любовь к морским гигантам, в отсутствие правил поведения и информированности, они порой рискуют навредить животным. Порой они подплывают к ним слишком близко или опускают дроны на слишком маленькую высоту — всего пару метров от животного, тогда как безопасным (не доставляющим беспокойства) расстоянием для разных видов китов считается высота в 50-100 м», — подчеркнули в WWF России.

Гренландский кит в районе исследований. Фото Ольги Шпак

«Но в данном случае туристы могут выступать и нашими союзниками. Во время экспедиции мы располагались рядом с их лагерем. Туристы делятся с нами находками (например, кожей китов) и видео с дронов. Мы общались с туристами, читали лекции, проводили анкетирование. Результаты этих опросов позволят нам лучше понять ожидания любителей китов и разработать правила устойчивого туризма в этом районе, которые позволят как снизить беспокойство животных, так и учитывать интересы людей», — отметила Ольга Шпак.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Все интервью

Личное мнение

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Все материалы

Крупным планом

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.