Экологи составят план защиты «коренных» китов Охотоморья

WWF России анализирует данные о гренландских китах, полученные экспедицией в Шантарском районе Охотского моря. Результаты лягут в основу дорожной карты по сохранению популяции и разработки мер для устойчивого использования этих акваторий.

Экспедиция проходила под руководством специалиста по морским млекопитающим, научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Ольги Шпак. Работы велись летом и осенью 2021 г. в бухте Врангеля, в заливах Николая и Ульбанском.

«Летом именно здесь, в Шантарском районе Охотского моря, концентрируется самая уязвимая популяция «краснокнижных» гренландских китов. Когда-то их насчитывалось несколько тысяч, но хищнический китобойный промысел в Охотском море свел численность китов практически на нет. По последним данным, сейчас здесь обитает 300-400 особей. Это единственная популяция, которая, предположительно, не покидает российских вод. Охотское море — их единственный дом», — сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России.

Одной из задач экспедиции было понять, как используют акватории люди и сами киты. Благодаря исследованиям можно будет разработать обоснованный план по сохранению китов в этом районе и принять меры, которые бы обеспечили устойчивое сосуществование китов с туристами, золотодобытчиками, рыбаками и прочей хозяйственной деятельностью, отметили экологи.

Мелководные бухты и заливы очень удобны для изучения китов. Здесь популяция максимально концентрируется, кроме того, в прозрачной воде животные хорошо видны с дронов. Из-за того, что в этих местах проходит линька, ученые могут собрать большое количество образцов «сброшенной» кожи китов, которая используется для генетического анализа.

«В этом году мы собрали наибольшее количество образцов генетического материала — 65 проб, причем две трети из них — именно в виде лоскутов кожи, подобранных за китами с поверхности воды. Возможно, уже «набили глаз и руку». Треть образцов мы получили традиционным методом — биопсированием при помощи арбалета со специальными стрелами», — рассказала Ольга Шпак.

Генетический анализ позволит установить «личность» кита, посещавшего этот район. Сравнив результаты этой экспедиции с данными прошлых лет, ученые поймут, как часто киты возвращаются в одну и ту же бухту, и смогут рассчитать размер популяции. Для этого используется метод «повторных отловов». Пробы, собранные во всех районах в предыдущие годы, сравнивают с пробами, собранными в текущем году также по всей акватории исследований. Важно, сколько раз в ряду многолетних наблюдений встретили одну и ту же особь.

Съемка с дронов тоже дает возможность идентифицировать кита. Фотоснимки собираются в единую базу данных, на каждую особь заводится своя карточка. Это одновременно своего рода паспорт, медкарта и краткая биография. По отличительным чертам каждое животное можно узнать и посмотреть его «историю посещения» Шантарского района.

По снимкам также изучают состояние кожных покровов — шрамы рассказывают о том, что происходило с животным: нападала ли на него косатка (это происходит почти со всеми китами в популяции), попадал ли он в сети и так далее. Данные в бухте Врангеля собирают третий год подряд, так что сейчас можно получить более полную картину состояния популяции.

Кроме того, с помощью дронов биологи проводили фотограмметрию — снимали каждого кита с заданной высоты. Это позволит определить его размеры, упитанность и получить другую важную информацию о животном.

Всего в ходе полевых наблюдений за китами и местами их обитания удалось собрать более 3 тыс. фотографий с воды и с земли, а также более 600 снимков с дрона и более 20 часов видео. Кроме того, в распоряжении ученых оказалось 65 образцов для генетического анализа.

Анализ данных материалов многое расскажет о жизни самой маленькой популяции гренландских китов и о деятельности людей в местах обитания морских млекопитающих. Эти биологические исследования необходимы, чтобы понимать, как киты используют бухту, оценить их состояние, выявить проблемы и угрозы для популяции. Результаты будут обнародованы этой весной и лягут в основу дорожной карты для сохранения популяции и разработки мер для устойчивого использования Шантарского района.

Экспедиция также проводила оценку угроз от человеческой деятельности. 20 лет назад эти труднодоступные районы были слабо освоены, но с каждым годом здесь появляется все больше людей, судов, предприятий. Много лет здесь работают рыбозаводы, золотодобывающие артели и базы добывающих компаний, поставки для которых осуществляются по воде с риском разлива топлива и груза (также химикатов, взрывчатки), обратили внимание экологи.

Кроме того, в районе стали появляться туристы, которых привлекают гренландские киты. «Несмотря на то, что большинство туристов в Шантарский район привела любовь к морским гигантам, в отсутствие правил поведения и информированности, они порой рискуют навредить животным. Порой они подплывают к ним слишком близко или опускают дроны на слишком маленькую высоту — всего пару метров от животного, тогда как безопасным (не доставляющим беспокойства) расстоянием для разных видов китов считается высота в 50-100 м», — подчеркнули в WWF России.

«Но в данном случае туристы могут выступать и нашими союзниками. Во время экспедиции мы располагались рядом с их лагерем. Туристы делятся с нами находками (например, кожей китов) и видео с дронов. Мы общались с туристами, читали лекции, проводили анкетирование. Результаты этих опросов позволят нам лучше понять ожидания любителей китов и разработать правила устойчивого туризма в этом районе, которые позволят как снизить беспокойство животных, так и учитывать интересы людей», — отметила Ольга Шпак.

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