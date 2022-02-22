Рыбопереработка получила право на субсидии по капзатратам

Правительство расширило доступ к компенсациям капзатрат для предприятий по переработке рыбы. Претендовать на господдержку они смогут, даже если уже получили льготный инвесткредит на строительство или модернизацию производственного объекта.

Ограничения на одновременный доступ некоторых категорий сельхозпроизводителей к мерам господдержки решено снять, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 февраля. Помимо инвесткредитов по льготным ставкам предприятия смогут претендовать на получение субсидии, которая возмещает часть прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, эти изменения касаются и предприятий по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков. По правилам, утвержденным постановлением № 137 от 12 февраля 2020 г., компенсация составляет 25% фактической стоимости производственного объекта. Правда, субсидия по-прежнему не распространяется на рыбоперерабатывающие комплексы, построенные с использованием механизма инвестквот.

В пресс-службе правительства отметили, что реализация сразу двух мер поддержки позволит сократить сроки окупаемости проектов в рыбохозяйственном комплексе. Это в свою очередь обеспечит привлечение новых инвестиций в переработку водных биоресурсов, считают в кабмине.

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