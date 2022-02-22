Волжанин ответит за браконьерские деликатесы и наркотик

У жителя Астраханской области полиция изъяла партию нелегальной продукции из осетровых, черную икру без документов и марихуану. Мужчина заявил, что хранил все для личного употребления.

Обыск провели в принадлежащих фигуранту жилых и складских помещениях в Икрянинском районе. Изъято более 28 кг немаркированной продукции из рыбы осетровых видов, металлические банки с черной икрой общим весом 2,8 кг, а также 98,36 г марихуаны, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

По данным правоохранителей, мужчина оказался ранее судимым за браконьерство, незаконное производство наркотиков и угрозу убийством. Он рассказал полицейским, что собрал марихуану в степи для личного употребления, а рыбную продукцию хранил для питания.

Возбуждены уголовные дела о незаконной добыче «краснокнижных» водных биоресурсов, нелегальном приобретении и хранении наркотиков. Ведется расследование.

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