Нацпарк «Берингия» хотят дополнительно защитить охранной зоной

На Чукотке обсудили проект морской охранной зоны для национального парка «Берингия». В акваториях этой ООПТ нагуливаются моржи и китообразные.

О необходимости создания охранной зоны директор «Берингии» Владимир Бычков рассказал на встречах в департаменте природных ресурсов и экологии ЧАО.

«Основная цель создания морской охранной зоны — законодательно обезопасить морские и прибрежные экосистемы Чукотского полуострова. Любое промышленное воздействие — геологическая разведка дна или добыча углеводородов в границах потенциальной морской охранной зоны — может негативно повлиять на морские экосистемы. На шельфовой зоне Берингова пролива и Чукотского моря находятся кормовые поля моржей и китообразных, вдоль побережий гнездятся сотни тысяч морских птиц. Повреждение и загрязнение морских экосистем скажется и на численности объектов охоты местных жителей, занимающихся традиционным природопользованием», — обратил внимание Владимир Бычков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе нацпарка, руководитель «Берингии» представил проект положения о морской охранной зоне. Он отметил, что в документе отсутствуют какие-либо запреты и ограничения, связанные с традиционным природопользованием коренных жителей (рыбалка и охота), завозом генерального груза в населенные пункты и проходом судов Северным морским путем.

Национальный парк «Берингия» — самая восточная особо охраняемая природная территория в России. ООПТ включает пять разрозненных участков в трех муниципалитетах Чукотского автономного округа. Вдоль побережий нацпарка проходят пути миграции и находятся поля нагула нескольких видов китообразных — серых китов, горбачей и косаток.

На островах и побережьях располагаются крупные лежбища тихоокеанского моржа. Кроме моржей встречаются и другие ластоногие: лахтак, крылатка, ларга, кольчатая нерпа, сивуч.

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