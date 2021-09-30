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Ученые при поддержке WWF России исследуют влияние судовых шумов на поведение серых китов на Чукотке. Фото Ольги Филатовой

Китов проверяют на восприимчивость к шумовым загрязнениям

Сотрудники биофака МГУ при поддержке WWF России изучают влияние судовых шумов на поведение серых китов на Чукотке. С учетом полученных данных нужно продумать меры регулирования судоходства, считают в природоохранной организации.

Специалисты по изучению китообразных проводят в акватории национального парка «Берингия» уже пятый полевой сезон, рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России. Традиционно они ведут мониторинг горбачей, косаток и серых китов в проливе Сенявина. В прошлом году стартовало принципиально новое исследование, задача которого — оценить поведенческую реакцию животных на посторонние шумы.

С помощью подводного динамика специалисты проигрывают шум и стараются понять, на каком расстоянии кит начинает активно на него реагировать. В этом году громкость существенно увеличили, чтобы она соответствовала реальному уровню шума от судна, идущего на расстоянии от 1 до 10 км. Следовательно, и реакции китов были более выраженными: многие животные после начала эксперимента отходили от лодки, хотя до этого долгое время кормились на одном месте.

«После прекращения проигрывания животные довольно быстро возвращались к прерванному типу активности — кормежке, — цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, д. б. н. Ольгу Филатову. – Наши эксперименты не опасны для китов: если отвлечь их от еды один раз за лето, это не отразится на их здоровье. Но если по местам нагула будет проходить регулярный судовой трафик, то постоянное беспокойство и стресс могут существенно повлиять на возможности выживания и размножения этих животных».

«В условиях активного освоения арктических морей подобные исследования крайне важны. Количество проходящих судов растет с каждым годом, поэтому важно уже сейчас принять меры для того, чтобы защитить особо ценные для китообразных участки, максимально оградить животных от беспокойства, — отметил главный координатор проектов по морским охраняемым территориям WWF России Борис Соловьев. — К счастью, в случае с Севморпутем еще не поздно принять необходимые меры, организовать движение судов так, чтобы воздействие на животных было минимальным. На основе полученных экспедицией данных мы сможем разрабатывать и применять меры регулирования маршрутов судов, правила прохода через места нагула и приближения к местам скопления китообразных».

Одной из таких охранных мер в фонде видят создание заказника «Сирениковский» вдоль юго-восточного побережья Чукотки.

Из-за чего киты пахнут

В этом году исследователи отмечают много так называемых «вонючих» китов, то есть животных с выраженным медицинским запахом, рассказали в WWF России. Явление не новое, но причины его до сих пор остаются научной загадкой. Феномен особенно актуален для коренных жителей Чукотки, ведущих традиционный промысел. Когда они случайно добывают «вонючего» кита, есть его они не могут и вынуждены просто выбрасывать.

Ученые привезли с Чукотки пробы тканей «вонючих» китов и надеются выяснить, что за вещество вызывает сильный медицинский запах и можно ли как-то исправить эту ситуацию.

Фотографии Ольги Филатовой / WWF России.

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