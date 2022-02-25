РРПК готовит специалистов для своего флота

Русская рыбопромышленная компания запустила программу обучения и аттестации по профессии стропальщик. Программа разработана и реализуется на базе собственного учебно-тренировочного центра РРПК.

«Это первый крупный проект подготовки по рабочим профессиям членов экипажей РРПК с момента получения лицензии нашим УТЦ. Уже есть отклики от моряков, и радует, что у них есть четкое понимание необходимости повышения и расширения профессиональной квалификации, — рассказал директор по персоналу Русской рыбопромышленной компании Александр Фирулев. — Наша компания строит новый флот из 11 современных супертраулеров, и для их экипажей нам нужны грамотные специалисты, владеющие актуальными профессиональными навыками. После анализа результатов подготовки стропальщиков будут сформированы новые задачи производственной подготовки по другим направлениям и профессиям в рамках операционных потребностей РРПК: машинист РМУ, матрос-обработчик рыбы 2-6 разряда, оператор по производству сурими и другие».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, курс обучения включает теоретическую и практическую подготовку. По результатам успешного освоения теоретического цикла каждый кандидат проходит практическую подготовку на борту как стажер стропальщик-сигнальщик. При успешной сдаче квалификационного экзамена, включающего оценку теоретических знаний и практических навыков, работнику выдается свидетельство о присвоении квалификации «Стропальщик 2 разряда — сигнальщик».

Отмечено, что из 90 кандидатов, подавших заявки на обучение, более 40 работников уже освоили теоретическую и практическую части учебной программы и успешно сдали квалификационный экзамен.

Учебно-тренировочный центр Русской рыбопромышленной компании работает с 2018 г. УТЦ осуществляет предрейсовую подготовку и оценку знаний основ безопасности членов экипажей, ведет консультационную работу, а также организует, курирует и проводит обучение по направлениям, соответствующим потребностям компании. За четыре года такую подготовку здесь прошли более 9 тыс. человек.

В марте 2021 г. центр получил лицензию на образовательную деятельность по программам профессионального обучения (профессиям рабочих, должностям служащих) и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и переподготовка специалистов).

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