Головной супертраулер для РРПК покидает док

Специалисты Адмиралтейских верфей в Санкт-Петербурге завершили плановые доковые работы на БМРТ «Капитан Вдовиченко». Это головной супертраулер из 10 судов, которые строятся для Русской рыбопромышленной компании.

В доке на Канонерском острове проведены работы по подводной части судна: осмотр оборудования, монтаж донно-бортовой арматуры, систем рыбомучной установки, финальная окраска корпуса. Также устранены замечания, выявленные во время ходовых испытаний.

После возвращения судна к достроечной стенке будут завершены электромонтажные работы, обстройка помещений, закончен монтаж и выполнены запуск, пуско-наладка и швартовные испытания оборудования рыбоперерабатывающей фабрики и рыбомучной установки, рассказали Fishnews в пресс-службе РППК.

До выхода на второй этап заводских ходовых испытаний на «Капитане Вдовиченко» также запустят холодильную установку — начнут работать морозильные трюмы.

Всего Адмиралтейские верфи построят для Русской рыбопромышленной компании 10 аналогичных судов. Проект реализуется в рамках государственной программы инвестиционных квот. Еще один супертраулер, «Владимир Лиманов», построен за рамками программы на верфи Tersan (Турция) и уже введен в эксплуатацию.

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