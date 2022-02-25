Япония нарастила рыбный экспорт

Общая стоимость японского экспорта рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных за прошедший год достигла примерно 1,75 млрд долларов. Это на 39% больше результата 2020 г., на 21% — уровня 2019 г. и на 15% — показателя 2018 г.

Торговую статистику японского Министерства финансов приводит Seafood Source. Отмечено, что рыбный экспорт Страны восходящего солнца восстановился до допандемийного уровня и по некоторым позициям даже превысил его.

Больше всего Япония отправляла за рубеж морских гребешков, скумбрию, желтохвоста, тунца и переработанного трепанга. Увеличились продажи на основные экспортные рынки — в Китай, Гонконг и Соединенные Штаты, сообщает корреспондент Fishnews.

Поставки в КНР превысили экспорт в Гонконг. Этому, в частности, поспособствовали продажи гребешков. Seafood Source обращает внимание, что японский экспорт этого моллюска вырос на 104% к уровню 2020 г. благодаря увеличению спроса со стороны Китая и США.

Кроме того, на 43% увеличился экспорт желтохвоста. Тенденцию объясняют восстановлением спроса на услуги общепита в Соединенных Штатах. Главным образом эта рыба поставляется в виде мороженого филе.

А вот японский экспорт трепанга просел на 14% — в связи с сокращением спроса в Гонконге. Предполагают, что причиной могли стать большие запасы «морского огурца», сделанные в 2020 г.

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