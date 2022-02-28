Ямальским рекам готовят новое пополнение муксуна

Водоемы Ямала в этом году пополнят более 13 млн экземпляров муксуна для восстановления рыбных запасов. Рыбоводы планируют подрастить мальков муксуна до веса 1,5 г и только потом выпускать их в свободное плавание.

На Собском рыбоводном заводе завершилась инвентаризация икры муксуна, заготовленной для искусственного зарыбления водных объектов Ямала. Комиссия определила количество «живой» икры, инкубируемой в аппаратах Вейса, чтобы оценить возможный объем выпуска молоди.

Учет рыбопосадочного материала проводился под контролем представителей окружного департамента АПК и Нижнеобского теруправления Росрыболовства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, на заводе, который в этом году целенаправленно занимается искусственным воспроизводством только муксуна, инкубируется 20 млн оплодотворенных икринок.

По информации департамента, планируется выпустить 13 млн экземпляров рыбной молоди, но есть надежда, что эта цифра будет выше. До завершения выклева остается около месяца, после чего мальков будут подращивать в заводских бассейнах и садковых линиях. В естественную среду обитания молодь муксуна выпустят летом, когда навеска каждого экземпляра составит не менее 1,5 г.

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