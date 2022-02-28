Участие в браконьерской путине обернулось условными сроками

В Хабаровском крае троих жителей города Советская Гавань осудили за незаконный вылов горбуши и кеты. Совокупный ущерб от браконьерской рыбалки превысил 1,5 млн рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, злоумышленники, предварительно договорившись и подготовившись, выловили в районе устья реки Ботчи 148 горбуш и 205 экземпляров кеты. Из этого лосося заготовили около 30 кг икры.

По информации надзорного ведомства, подсудимые вину признали частично. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы от двух лет одного месяца до двух лет двух месяцев условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов ущерб — 1,6 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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