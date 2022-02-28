Для улучшенной сельхозпродукции приготовили маркировку

Минсельхоз утвердил порядок и знак для маркировки сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками. Закон о таких товарах начнет действовать с марта, он распространяется в том числе на рыбную отрасль.

Напомним, федеральный закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» подписан в июне прошлого года. Он дает определение улучшенной продукции и устанавливает требования к ее производству, хранению, транспортировке и реализации.

В том числе вводятся запреты на применение клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, ионизирующего излучения. Также запрещается использование загрязняющей продукцию упаковки. Улучшенная продукция должна изготавливаться обособленно от другого производства.

Порядок маркировки этой продукции, требования к ней и соответствующее графическое изображение утверждены приказом Минсельхоза от 11 февраля 2022 г. № 70, сообщает корреспондент Fishnews. Документ начнет действовать одновременно с законом — 1 марта 2022 г.

Предусмотрено, что производитель улучшенной сельскохозяйственной продукции, улучшенного продовольствия, промышленной и иной продукции вправе маркировать свой товар с даты внесения необходимых сведений в специальный государственный реестр. Маркировку можно применять только в период действия сертификата соответствия.

Изображение (знак соответствия) состоит из графического символа и текста. В центральной части — зеленая окружность, в которую вписаны абстрактные фигуры в виде листа и ладони на белом фоне. Сверху и снизу окружности располагаются слова «ЗЕЛЕНЫЙ ЭТАЛОН» и GREEN ONE соответственно. Предусмотрены и черно-белые варианты знака.

Средство идентификации продукции наносится в виде двухмерного штрихового кода непосредственно под изображением.

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