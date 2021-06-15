Подписан закон об улучшенной сельхозпродукции

Президент России Владимир Путин подписал закон о производстве сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками. Он распространяется в том числе на рыбную отрасль.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 159 «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» официально опубликован, сообщает корреспондент Fishnews. Документ был внесен в Госдуму правительством в рамках поручений президента по итогам заседания Госсовета 26 декабря 2019 г.

В пояснительной записке к законопроекту разработчики отметили, что словосочетание «сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками» использовано как аналог мировой экомаркировки для информирования потребителей. Например, в США предусмотрены четыре категории «органичности» с соответствующей градацией при маркировке товаров.

Новый федеральный закон дает определение улучшенной продукции и устанавливает требования к ее производству, хранению, транспортировке и реализации. В том числе вводятся запреты на применение клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, ионизирующего излучения. Также запрещается использование загрязняющей продукцию упаковки. Улучшенная продукция должна изготавливаться обособленно от другого производства.

Для присвоения статуса улучшенной продукции необходимо будет пройти добровольную сертификацию. Предполагается создание единого государственного реестра производителей улучшенной сельскохозяйственной продукции и оказания таким производителям господдержки. Для улучшенной продукции разработают специальную маркировку.

Закон вступит в силу 1 марта 2022 г. Отложенный срок обусловлен необходимостью принятия ряда подзаконных нормативных правовых актов.

Напомним, что в 2018 г. был принят федеральный закон «Об органической продукции…», регламентирующий выпуск экологически чистых продуктов питания. Он также предполагает специальную маркировку товаров. Однако закон об «органике» отличается тем, что предполагает производство, где условия существования организма можно отследить от начала и до конца его жизни.

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