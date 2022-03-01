Камчатских рыбаков приглашают за корюшкой и гольцом

Комиссия по анадромным видам рыб Камчатского края утвердила объемы и условия весеннего промысла корюшки и гольцов для промышленного, традиционного и любительского рыболовства.

На первом в текущем году заседании комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае обсудила условия добычи азиатской зубастой корюшки и гольцов. Суммарный рекомендованный к вылову объем этих объектов промысла составляет 3607,3 тонны и 4069 тонн соответственно.

Для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов выделено 612,2 тонны гольцов и 819,5 тонны корюшки, при этом в заявках вновь значились объемы на порядок выше. Комиссия установила индивидуальные лимиты для таких пользователей в зависимости от районов края. Как сообщает корреспондент Fishnews, представители КМНС смогут начать промысел с 12 марта.

Члены комиссии утвердили проходные дни для всех видов рыболовства — в понедельник и вторник, сроки окончания промысла в разных подзонах и районах края, а также перечень водных объектов, в которых лов корюшки и гольцов запрещен.

Заявки на промысел корюшки и гольцов для промышленного и любительского рыболовства будут приниматься до 10 марта.

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