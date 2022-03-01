«Агроэкспорт» проанализировал поставки скумбрии в Корею

В 2020 г. в Южную Корею было ввезено 45,5 тыс. тонн замороженной скумбрии на 85,5 млн долларов, приводит данные «Агроэкспорт». По его информации, основным поставщиком является Норвегия, на втором месте Россия: 12% в натуральном выражении и 5,1% — в стоимостном.

Теперь для отечественных поставщиков составили гид по экспорту мороженой скумбрии в эту страну. В документе собраны данные о рынке, трендах, потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза («Агроэкспорт»). По его информации, практическое руководство также содержит карту действий поставщика и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гид доступен для скачивания после регистрации на сайте федерального центра в разделе «Продвижение продукции АПК».

«В 2021 году самый большой объем российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов пришелся именно на Республику Корею. За 12 месяцев в страну было поставлено 838,32 тыс. тонн рыбной продукции (на 49,9% выше уровня 2020 года), включая мороженую скумбрию, — цитирует «Агроэкспорт» руководителя Росрыболовства Илью Шестакова. — Учитывая сложившуюся тенденцию, полагаю, что экспортный гид «Скумбрия мороженая» позволит российским рыбопромышленникам углубленно изучить нынешние предпочтения корейского рынка и наладить с этой страной прочные торговые отношения».

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