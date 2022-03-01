Россельхозбанк работает стабильно

Санкции Соединенных Штатов и Евросоюза против Россельхозбанка не сказываются на его деятельности, отметили в РСХБ. С 2014 г. банк привлекает капитал и ресурсы исключительно на отечественном рынке.

Россельхозбанк продолжает обслуживать корпоративных клиентов в обычном режиме, сообщили Fishnews в пресс-службе РСХБ. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.

«Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США», — подчеркнули в пресс-службе.

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