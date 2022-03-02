Российская рыба может «плыть» на Филиппины
Россия получила право поставок рыбопродукции на Филиппины. В список включены 92 предприятия по производству рыбы и морепродуктов, 13 компаний, выпускающих рыбную муку, и две организации, изготавливающие технический рыбий жир.
С перечнем предприятий, одобренных компетентным органом республики на поставки, можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит». Образец сертификата здоровья на рыбу и рыбные продукты для экспорта на Филиппины также размещен на сайте ветеринарного ведомства, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
При поставках товаров необходимо обеспечить соблюдение требований к безопасности пищевых продуктов, прописанных в филиппинском законодательстве, подчеркнули в Россельхознадзоре.
«Речь идет об Административном приказе о рыболовстве № 195 «Правила и положения, регулирующие импорт свежих/охлажденных/замороженных рыбы и продуктов водного промысла» и Административном приказе о рыболовстве № 259 «Правила и положения, регулирующие импорт замороженных рыбы и продукции водного промысла для рынков в период закрытого и непромыслового сезонов или в случае стихийных бедствий», — уточнили в пресс-службе. — Необходимо также выполнение требований законодательства Российской Федерации».
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