ФАС взяла стоимость продуктов на особый контроль

Федеральная антимонопольная служба поручила теруправлениям усилить мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары. К ним относится и мороженая рыба.

Усиленный контроль должен охватывать всю товаропроводящую цепочку — от производителя до торговых сетей. «Мониторинг ведется на предмет выявления необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещенных антимонопольным законодательством картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков», — рассказали Fishnews в пресс-службе ФАС.

Отмечено, что для всесторонней оценки ситуации региональные органы службы будут своевременно информировать центральный аппарат ФАС России обо всех изменениях, связанных с функционированием социально значимых товарных рынков (повышение цен, сокращение предложения товаров, ограничение их свободного перемещения и т.д.)

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства теруправления ФАС будут незамедлительно принимать меры реагирования — от предостережений до возбуждения дел, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, теруправления усилят взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам функционирования социально значимых товарных рынков, отметили в ФАС.

Напомним, перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержден постановлением правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 530. Сейчас в список входят 24 продукта, в том числе рыба мороженая неразделанная.

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