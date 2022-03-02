«Рыбак Камчатки» разменял восьмой десяток

Газете «Рыбак Камчатки» исполнилось 70 лет. В юбилейном номере люди, работавшие в издании в разные годы, вспоминают о становлении и непростом пути известного отраслевого СМИ.

Первый номер газеты вышел 2 мая 1952 г. Тогда она была печатным органом политотдела Тралового флота и называлась «За высокие уловы». Название «Рыбак Камчатки» еженедельник обрел только в декабре 1978 г.

В юбилейном номере собраны истории журналистов, корреспондентов, авторов статей, публиковавшихся в газете в разные годы. Люди рассказывают, как судьба свела их с этим изданием, вспоминают о ярких, трагических событиях в жизни отрасли и «Рыбака Камчатки», а также делятся забавными историями.

Разумеется, номер освещает и актуальные вопросы — проблемы с новыми правилами ветсанэкспертизы, санкции, квотные аукционы, промысел корюшки и гольцов. Также читателей ждет подборка рыбных рецептов.

Коллектив Fishnews поздравляет коллег и желает «Рыбаку Камчатки» долгих лет плодотворной работы!

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