Сахалину и Курилам определили условия корюшковой путины

В Сахалинской области распределили места и объемы для промышленного вылова азиатской зубастой корюшки (зубатки) и гольцов. Также установлены лимиты добычи этих рыб для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.

Протоколы двух заседаний областной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб опубликовало Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, определены объемы и сроки лова зубатки и гольцов для промышленников и коренных народов.

В Северо-Охотоморской подзоне добыча обоих видов рыб стартует с 1 мая, в подзоне Приморье, Западно-Сахалинской подзоне и Южно-Курильской зоне — с 1 апреля, в Восточно-Сахалинской подзоне — с 15 апреля. В Северо-Курильской зоне и Камчатско-Курильской подзоне с 1 мая будет разрешен вылов гольцов. Вылов во всех районах закроется 30 ноября.

Корюшки можно добыть в Западно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье 65,675 тонны, в Восточно-Сахалинской подзоне — 838,675 тонны, в Южно-Курильской зоне — 22 тонны и в Северо-Охотоморской подзоне — 50 тонн.

Лимиты гольцов следующие: подзона Приморье — 38 тонн, Западно-Сахалинская подзона — 31,85 тонны, Восточно-Сахалинская подзона —169,85 тонны, Камчатско-Курильская подзона — 10 тонн, Южно-Курильская зона — 120 тонн, Северо-Курильская зона и Северо-Охотоморская подзона — по 5 тонн.

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