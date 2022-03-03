Fishnews на связи

В нынешних экономических условиях обмен информацией приобретает особое значение. Мы приглашаем все организации, работающие в рыбной отрасли, делиться новостями на площадке Fishnews.

Нехватка данных для анализа и принятия решений — одна из проблем, с которыми столкнулся бизнес. Однако в любом случае рыбная промышленность продолжает работу, и Fishnews по-прежнему обеспечивает коммуникацию в отрасли.

«Мы готовы активнее рассказывать о работе всех организаций, которые задействованы в рыбном хозяйстве. Приглашаем добывающие, перерабатывающие предприятия, хозяйства аквакультуры, всех, кто обеспечивает функционирование отрасли, делиться новостями и обмениваться информацией на площадке Fishnews. Особое значение сейчас приобретают вопросы логистики, хранения и сбыта товаров — здесь также очень важна информационная открытость», — отметила генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна Яшина.

«Работа сайта позволяет оперативно освещать события. Также растет аудитория нашего телеграм-канала. Изменения в регулировании, текущее состояние и планы по проектам в отрасли — обо всем этом мы готовы рассказывать нашим читателям», — подчеркнула главный редактор интернет-портала Fishnews Маргарита Крючкова.

Вы можете присылать информацию о работе ваших организаций на электронный адрес margarita_kr@bk.ru.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

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