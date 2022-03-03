Наука актуализировала данные о ресурсах Баренцева моря

В Баренцевом море завершилась ежегодная российско-норвежская тралово-акустическая съемка. Ученые собрали данные о запасах рыб и беспозвоночных, которые будут использоваться для подготовки промысловых прогнозов.

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) приняли участие в традиционной российско-норвежской многовидовой тралово-акустической съемке. Экспедиция на борту научно-исследовательского судна «Вильнюс» была организована в феврале-марте в Баренцевом море.

За сорок суток ученые Полярного филиала ВНИРО выполнили комплексные наблюдения за средой обитания, распределением и биологическим состоянием рыб, беспозвоночных и морских млекопитающих. По итогам исследований сформирована база биологических данных о встречаемости и размерном составе рыб и беспозвоночных, собран обширный материал по океанологии, паразитологии, гидробиологии и териологии, сообщили Fishnews в пресс-службе ПИНРО.

В ходе экспедиции «Вильнюс» прошел 4750 морских миль, сетка станций покрыла более 71 тыс. кв. миль акватории. Основные задачи экспедиции реализованы в сроки, близкие стандарту, отметили в филиале. Результаты съемки будут использоваться в промысловых прогнозах.

Фото предоставлены пресс-службой ВНИРО.

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