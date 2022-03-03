Экспорт рыбы подошел к концу февраля с прибавкой

Поставки за рубеж российской рыбы и морепродуктов, по данным на 27 февраля, в денежном выражении достигли 704 млн долларов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 56%, сообщает «Агроэкспорт».

На 27 февраля поставки на внешние рынки российской продукции АПК превысили в стоимостном выражении 3,7 млрд долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе центра «Агроэкспорт». Информация приводится со ссылкой на Росстат и Федеральную таможенную службу без учета данных по странам ЕАЭС.

Рыбы и морепродуктов поставлено на 704 млн долларов, тогда как за тот же период 2021 г. — на 450 млн долларов.

Экспорт мороженой рыбы составил 334 млн долларов против 231 млн долларов на 27 февраля 2021 г. На поставки ракообразных пришлось 218 млн долларов (за аналогичный период прошлого года — 141 млн долларов). Продолжился существенный рост экспорта филе — 119 млн долларов на 27 февраля 2022 г. против 59 млн долларов за тот же промежуток 2021 г.

Наибольший объем продаж рыбы и морепродуктов в денежном выражении пришелся на Южную Корею — 247 млн долларов. Затем идет Китай — 194 млн долларов. На долю ЕС пришлось 147 млн долларов.

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