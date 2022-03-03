Проект рыбного рынка во Владивостоке прошел Росрыболовство

Приморское теруправление Росрыболовства согласовало проектную документацию по размещению и функционированию рыбного рынка во Владивостоке. Это будет пятиэтажное здание с помещениями торговли и общественного питания.

Информация размещена на сайте территориального управления, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что проектируемый комплекс будет располагаться на Корабельной набережной Владивостока, в водоохранной зоне бухты Золотой Рог.

Планируется, что на нижних этажах культурно-досугового комплекса будут находиться фермерские лавки, выше — кафе-корнеры, а на последнем этаже — большое кафе с выходом на террасу. Для передержки живой рыбы и морепродуктов установят систему замкнутого водоснабжения закрытого типа.

«Приморским территориальным управлением Росрыболовства был проведен анализ представленной проектной документации на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства. Нарушений и недоработок выявлено не было. Проект согласован», — говорится в сообщении.

Напомним, вопрос о создании рыбного рынка в столице Приморья обсуждается давно. Региональные власти заявляли о необходимости такой площадки более 10 лет назад, строительство собирались начать еще в 2013 г., но реализация проекта неизменно сталкивалась с различными препятствиями.

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