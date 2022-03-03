Озера Югры разыграют среди аквафермеров

Четыре рыбоводных участка на озерах в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре выставлены на аукцион. Стартовые цены лотов — от 14,3 тыс. до 110,4 тыс. рублей, заявки принимаются до 13 апреля.

Организатор торгов — Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь участков — от 1,8 га до 13,8 га. Три участка предназначены для пастбищной аквакультуры, один — для индустриальной.

Торги предполагается провести 21 апреля в Тюмени. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет.

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