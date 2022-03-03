Дальневосточные моря смоделируют на компьютере

Институт Мирового океана ДВФУ создает лабораторию для разработки «цифровых двойников» морей Дальнего Востока России. Эти данные предполагается использовать в рыбном промысле и транспортном судоходстве, в том числе на Северном морском пути.

Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030» совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом имени В.И. Ильичева ДВО РАН. Ученые обоих институтов будут составлять прогнозы климатических изменений и создавать модели динамики морской среды, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного федерального университета.

Как рассказали в ИМО, одной из главных задач лаборатории станет разработка уникальной модели океанических процессов. Сотрудничать с университетом готово Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Примгидромете уже используется качественная модель циркуляции атмосферы на Дальнем Востоке. Предполагается, что ее возможности значительно расширятся после объединения с математическими моделями динамики океана, которые сейчас разрабатываются.

«В океане происходит множество процессов: меняются температуры, течения, различные слои, которые влияют на климат, и атмосферные параметры. Зная динамику изменения этих процессов, можно создать симуляционную и прогностическую модель того, что происходит в океане, аналогично прогнозированию погоды. Мы сможем предсказывать, какие течения в какое время и в каком регионе будут ожидаться, какая температура будет у поверхности воды и так далее. Все это можно симулировать на компьютере в виде спектральной диаграммы Японского моря», — рассказал директор Института Мирового океана Кирилл Винников.

Кроме того, ДВФУ в партнерстве с Тихоокеанским океанологическим институтом запускает магистерскую программу «Цифровые технологии и средства мониторинга и освоения Мирового океана». Сотрудники новой лаборатории будут преподавать в ИМО и вести учебные дисциплины, которые акцентируют внимание на научных исследованиях лаборатории.

Образовательная программа познакомит студентов с методами исследования океана с помощью инструментов математических, физических, геологических, географических и технических наук. В 2022 г. на направление подготовки выделено 15 бюджетных мест.

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