Экспортерам дали разъяснения по поставкам в Китай

Подготовлен справочник для использования в китайской системе регистрации иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов, сообщили в Россельхознадзоре.

От представителя Росрыболовства в КНР поступила информация по вопросу кодификации продукции и внесения сведений о российских предприятиях в систему «единого окна» Главного таможенного управления Китая (CIFER), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Хозяйствующим субъектам при регистрации в системе CIFER необходимо использовать в работе справочник HS- и CIQ-кодов рыбо- и морепродукции на китайском и английском языках, а также инструкцию по применению указанных кодов в системе CIFER, отметили в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Инструкция по применению кодов HS и CIQ на интернет-портале регистрации иностранных предприятий, импортирующих пищевую продукцию в Китай (China Import Food Enterprise Registration) а также Справочник HS- и CIQ-кодов рыбо- и морепродукции размещены на сайте учреждения по адресу https://fishquality.ru/company/normativnye-dokumenty/kitayskaya-narodnaya-respublika/.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews