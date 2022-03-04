Импорту продовольствия облегчат оформление

Россельхознадзор упрощает порядок ввоза подконтрольных товаров животного и растительного происхождения из иностранных государств. Меры принимаются для недопущения срыва поставок из-за логистических трудностей, отметили в ведомстве.

«Оформление подконтрольных Россельхознадзору товаров будет осуществляться по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов с обязательной гарантией от участников внешнеэкономической деятельности о предоставлении их оригиналов», — сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Отмечено, что все необходимые меры для подтверждения подлинности документов будут приняты совместно с компетентными службами стран-экспортеров.

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