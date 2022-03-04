Для международных грузоперевозок запустили горячую линию

Минтранс открыл горячую линию оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики. Обращаться предлагается для решения проблем с доставкой международных грузов.

Номер горячей линии +7 (499) 495-00-11. Режим работы — с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Электронная почта для направления обращений — gruz@sicmt.ru.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса, на горячую линию могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании. Им помогут в случае возникновения проблем с международными грузовыми перевозками между Россией и зарубежными государствами.

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