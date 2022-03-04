Сельское хозяйство сможет отсрочить платежи по льготным кредитам

Правительство поддержит банки за предоставление кредитных каникул по договорам о льготном кредитовании сельхозпроизводителей, а также за пролонгацию таких договоров. Эта программа распространяется и на товарную аквакультуру.

Сельхозпроизводители получили право шестимесячной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в этом году. Соответствующее постановление правительства — от 3 марта 2022 г. № 280 — опубликовано на сайте кабмина.

Речь идет о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 г., предусмотрена возможность пролонгации срока кредита еще на один год. «Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку», — отметили в пресс-службе.

Ряд изменений направлен на поддержку банков, участвующих в программе льготного кредитования. Размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен до 100% ключевой ставки Центробанка. Раньше этот показатель составлял 80%.

Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заемщиков останется прежней — до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях.

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до года, инвестиционный — от двух до 15 лет.

Напомним, с 2018 г. возможность участия в программе получили предприятия аквакультуры. Займы оформлялись на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала.

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