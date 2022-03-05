Для борьбы с перекупкой ретейл может ограничить продажу товаров в одни руки

Ретейл предложил при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщил Минпромторг. Ведомство отметило, что поддерживает инициативу.

Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети решили минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания. Речь идет о товарах, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка, заявили Fishnews в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

Как отметили в ведомстве, в ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. «Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — рассказали в пресс-службе.

Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России. В Минпромторге отметили, что такую инициативу также поддержал Минсельхоз.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что совместно с Минпромторгом и Минсельхозом разработан механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов.

Предполагается, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

ФАС также решила сократить срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен.

«Эта мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения между участниками рынка либо привести к формированию на рынке искусственного ажиотажного спроса, что в конечном итоге может негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — заявили в пресс-службе ведомства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews