Рыбоводы Кавказа выполнили лососевое госзадание

Северо-Кавказский филиал Главрыбвода полностью выполнил госзадание на 2022 г. по выпуску мальков каспийского лосося. Более 350 тыс. экземпляров отправились в реку Терек в Северной Осетии — Алании, еще около 50 тыс. штук заселили в водоемы Кабардино-Балкарии.

В марте специалисты филиала приступят к компенсационным мероприятиям по договору с ПАО «РусГидро», сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Планируется выпустить более 450 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося средней навеской 13-20 г.

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