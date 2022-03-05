Аквафермерам Ленобласти приготовили новые участки

В Ленинградской области на аукцион выставили 12 участков для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 4 апреля.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации,участки площадью от 0,55 га до 440 га расположены на реке Вуокса-Вирта и озерах в границах Приозерского, Бокситогорского, Подпорожского и Выборгского районов.

Стартовые цены лотов — от 1,8 тыс. до 1,4 млн рублей. Аукцион предполагается провести 12 апреля в Санкт-Петербурге.

Участки, предназначенные под индустриальную аквакультуру (их четыре) предоставляются на 10 лет, остальные — на пять лет. Все — на условиях совместного водопользования.

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