Импорт пищевой продукции переходит на электронные ветсертификаты

Россельхознадзор решил перейти на электронный документооборот с 16 странами — экспортерами российской продукции. Предполагается, что это поможет упростить процедуру ввоза.

Для четырех государств, с которыми у России реализовано взаимодействие информационных систем в области ветеринарного надзора, предусматривается обмен электронными ветеринарными сертификатами на следующую продукцию:

- Новая Зеландия — все виды подконтрольных товаров;

- Нидерланды — корма и кормовые добавки, инкубационное яйцо, живые животные, семенной материал хряков и продукция, которая сопровождается формой № 18 ветеринарного сертификата (медоносные пчелы, шмели и коконы люцерновых пчел-листорезов, сверчков, насекомых-энтомофагов);

- Чили — свинина и свиные субпродукты, рыба и рыбная продукция, мясо птицы и субпродукты птицы;

- Австралия — мясо и мясопродукция.

Грузоотправителю или его представителю не нужно предоставлять оригинал ветеринарного сертификата в бумажном виде на эту продукцию из перечисленных стран, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Кроме того, 12 стран, работающих в компоненте системы «Меркурий» — «Уведомления», смогут ввозить животноводческую продукцию без предоставления ветеринарных сертификатов. Такое решение предусмотрено при условии отправки через модуль предварительного уведомления с приложенной электронной копией документа. Направлять оригиналы сертификатов в Россельхознадзор можно будет уже после получения товаров в России. Мера распространяется на всю животноводческую продукцию, поступающую из Азербайджана, Венгрии, Болгарии, Киргизии, Молдавии, Армении, Сербии, Уругвая, Парагвая, Аргентины, Узбекистана и Боливии.

Для ускорения контрольно-надзорных мероприятий в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления, Россельхознадзор попросил российских грузополучателей продукции заблаговременно предоставлять сотрудникам ведомства сведения о номере и дате выдачи ветсертификата.

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