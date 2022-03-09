Поставки пангасиуса из Вьетнама столкнулись с трудностями

Экспорт вьетнамского пангасиуса в Россию оказался заморожен, заявили в отраслевом объединении республики. Основной причиной названы события на Украине, повлекшие падение курса рубля и сложности в логистике.

Вьетнам является третьим по величине экспортером белой рыбы на российский рынок после Китая и Аргентины. В этом сегменте республика отправляет в РФ главным образом пангасиуса. За прошлый год общая стоимость поставок достигла 32,5 млн долларов (+72,5% к уровню 2020 г.), сообщили Fishnews в пресс-службе Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

По данным объединения, пандемия оказала позитивное влияние на продажи мороженого филе пангасиуса в Россию. В январе, однако, экспорт этого продукта сократился на 29,8% — до 2,18 млн долларов. Однако РФ оставалась рынком, где Вьетнам видел большой потенциал и спрос на свою продукцию, отметили в VASEP.

Однако после начала событий на Украине поставки пангасиуса в Россию оказались заморожены. Страны Запада ввели ряд санкций против российских банков, а курс рубля резко упал. Это привело к отказам ряда импортеров оплачивать уже заказанные объемы товара.

Ассоциация обратила внимание и на проблемы в сфере логистики: многие крупные мировые судоходные линии объявили, что не будут принимать контейнеры для отправки в Россию. Причиной стал высокий риск того, что грузы могут быть задержаны в порту Роттердама.

К тому же есть сложности, связанные с ростом цен на сырье. Стоимость килограмма необработанного пангасиуса в дельте реки Меконг выросла до 32 тыс. донгов (около 1,4 доллара) из-за низкого предложения на рынке, привела цифры VASEP.

Все эти факторы повлияли на решение пяти крупных вьетнамских экспортеров пангасиуса о приостановке экспорта своей продукции в Россию. Сейчас предприятия вынуждены отказывать в подписании контрактов на поставки. При этом, по информации отраслевого объединения, целый ряд российских партнеров хочет продолжить сотрудничество.

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